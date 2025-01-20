Покладіть в кишеню ці 3 речі: вони притягнуть гроші

Чимало речей, за словами езотериків, можуть слугувати такими собі талісманами, що притягують гроші та удачу. І кілька таких предметів можна покласти до кишені.

Якщо ви хочете обов'язково притягнути до себе удачу та гроші, перед виходом з дому варто покласти в кишеню кілька дрібничок, які можуть притягнути їх до вас, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек".

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Гілка горіхового дерева

Вона вважається неймовірним талісманом, що може залучити гроші до людини. І все, що потрібно для цього зробити – це зірвати гілку з дерева та покласти до лівої кишені – тоді вона буде приваблювати багатство та удачу до свого власника.

Крупа



Крупи потрібно носити в кишені для грошей / Фото Pexels

Крупу завжди вважали однією з ознак достатку. На столах предків рідше можна було зустріти пшоно та рис, тому саме ці крупи вважаються найкращими для залучення грошей.

Для того, щоб використовувати їх як талісман, потрібно своїми руками пошити невеликий тканинний мішечок та наповнити його крупою. Носять його у правій кишені куртки. Та уважно слідкуйте, аби пакетик завжди був щільно зав'язаний, а крупа не розсипалася – інакше на вас чекатиме безгрошів'я.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Листочок грошового дерева

Вдома грошові дерева тримають не тільки через їхній привабливий вигляд та простоту у догляді, але ще й через те, що ці рослини асоціюються з достатком та фінансовим успіхом. Але можна брати листочок з дерева і з собою, щоб удача була з вами завжди.

Потрібно зірвати один листочок – та не зі свого, а з чужого грошового дерева. Його покладіть у праву кишеню одягу, і тоді вони ніколи не будуть пустими.