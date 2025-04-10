Что можно и нельзя сеять в Страстную неделю: надо знать всем огородникам

Страстная неделя начнется в понедельник, 14 апреля. В этот период христианам нужно особенно тщательно соблюдать пост. Огородники стараются перед Пасхой высеять растения, однако надо знать, какие можно сажать, а какие – нет.

По народным приметам, есть некоторые растения, которые не взойдут, если их посадить в Страстную неделю, пишет 24 Канал.

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Что можно и нельзя сеять в Страстную неделю

В Чистый четверг можно не только убирать, но и сеять растения. Признак чистоты в этот день должен был касаться не только дома, но и грядок. Еще наши бабушки говорили, что посаженные растения вырастут без сорняков и все вокруг них будет чисто.

Считается, что если посадить овощи в четверг, то урожай будет щедрым. На Западном Полесье даже принято сажать картофель в Страстную пятницу перед Пасхой.



В Страстную неделю можно сеять растения / Фото Pexels

Огородники говорят, что в четверг, 17 апреля, можно сеять на рассаду капусту и помидоры. Хорошо примется всевозможная зелень, а также кукуруза, морковь, огурцы и чеснок. Сажать все можно не только в Чистый четверг, но и в течение всей недели.

К теме! В апреле, несмотря на холодную погоду, можно высаживать определенные растения. О них больше мы рассказали в нашем материале.

В Библии нет конкретного запрета, который бы ограничивал действия людей, поэтому работа в саду и на огороде не будет считаться грехом.

Единственное, от чего себя стоит ограничить – от посадки и работы на огороде в Страстную пятницу. В этот день надо идти в церковь к Божьему гробу и посвятить время молитвам, поэтому лучше до этого дня завершить все огородные работы.