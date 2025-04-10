За народними прикметами, є деякі рослини, які не зійдуть, якщо їх посадити в Страсний тиждень, пише 24 Канал.

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Що можна та не можна сіяти в Страсний тиждень

У Чистий четвер можна не лише прибирати, але й сіяти рослини. Ознака чистоти в цей день мала стосуватися не лише оселі, але й грядок. Ще наші бабусі казали, що посаджені рослини виростуть без бур’янів й все навколо них буде чисто.

Вважається, що якщо посадити овочі в четвер, то урожай буде щедрим. На Західному Поліссі навіть заведено садити картоплю в Страсну п’ятницю перед Пасхою.



У Страсний тиждень можна сіяти рослини / Фото Pexels

Городники кажуть, що у четвер, 17 квітня, можна сіяти на розсаду капусту та помідори. Добре прийметься всіляка зелень, а також кукурудза, морква, огірки та часник. Садити все можна не лише в Чистий четвер, але й впродовж всього тижня.

До теми! У квітні, попри холодну погоду, можна висаджувати певні рослини. Про них більше ми розповіли у нашому матеріалі.

У Біблії немає конкретної заборони, яка б обмежувала дії людей, тому робота в саду та на городі не буде вважатися гріхом.

Єдине, від чого себе варто обмежити – від посадки й роботи на городі в Страсну п’ятницю. У цей день треба йти в церкву до Божого гробу та присвятити час молитвам, тому краще до цього дня завершити всі городні роботи.