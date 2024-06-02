Если на вашем огороде есть место для посадки растений, то сначала надо подготовить участок. Очистите его от предыдущего урожая, удалив все сорняки. Тогда разрыхлите почву и позаботьтесь о том, чтобы земля была влажной.

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Подготовка почвы предусматривает специальную обработку и внесение минеральных и органических удобрений.

Что можно сажать в июне

Морковь – важно не место посадки, а состояние почвы и уход за ней;

– важно не место посадки, а состояние почвы и уход за ней; Свекла – если посадить ее в начале лета, то урожай лучше сохранится зимой;

– если посадить ее в начале лета, то урожай лучше сохранится зимой; Репа – первых всходов после посадки можно ждать через 2 недели. Если постоянно ухаживать, то рост будет стабильным;

– первых всходов после посадки можно ждать через 2 недели. Если постоянно ухаживать, то рост будет стабильным; Кабачки – рассада будет лучшим вариантом для высаживания;

– рассада будет лучшим вариантом для высаживания; Огурцы – выбирайте солнечное место, однако прямых лучей избегайте.



В июне можно сажать овощи и зелень / Фото Pexels

Когда сажать капусту

В июне можно сажать белокочанную капусту в открытый грунт. Урожай обещает быть высоким и качественным. В это время можно сажать брокколи и цветную капусту.

Выращивая капусту, обращайте внимание на место высадки. Садоводы говорят, что ее надо выращивать на участке, который находится в легкой тени.

Когда сажать редис

Это быстрорастущее растение вырастает за месяц. Порой огородники успевают получить 3 – 4 урожая за сезон. Лучше всего высаживать редис в те места, где раньше рос лук и салат. Всходы надо вовремя прореживать, чтобы избежать стрелок на растениях.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Какие еще растения сажать в июне

Укроп – эту зелень можно высевать весь июнь и даже в начале июля, при условии хорошо удобренной почвы.

Петрушка – высевайте в июне и июле каждые 3 недели конвейерным методом.

Базилик – посев также можно проводить в июне и в начале июля, выбирайте солнечное место с хорошей подпиткой.