Если на вашем огороде есть место для посадки растений, то сначала надо подготовить участок. Очистите его от предыдущего урожая, удалив все сорняки. Тогда разрыхлите почву и позаботьтесь о том, чтобы земля была влажной.
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Подготовка почвы предусматривает специальную обработку и внесение минеральных и органических удобрений.
Что можно сажать в июне
- Морковь – важно не место посадки, а состояние почвы и уход за ней;
- Свекла – если посадить ее в начале лета, то урожай лучше сохранится зимой;
- Репа – первых всходов после посадки можно ждать через 2 недели. Если постоянно ухаживать, то рост будет стабильным;
- Кабачки – рассада будет лучшим вариантом для высаживания;
- Огурцы – выбирайте солнечное место, однако прямых лучей избегайте.
В июне можно сажать овощи и зелень / Фото Pexels
Когда сажать капусту
В июне можно сажать белокочанную капусту в открытый грунт. Урожай обещает быть высоким и качественным. В это время можно сажать брокколи и цветную капусту.
Выращивая капусту, обращайте внимание на место высадки. Садоводы говорят, что ее надо выращивать на участке, который находится в легкой тени.
Когда сажать редис
Это быстрорастущее растение вырастает за месяц. Порой огородники успевают получить 3 – 4 урожая за сезон. Лучше всего высаживать редис в те места, где раньше рос лук и салат. Всходы надо вовремя прореживать, чтобы избежать стрелок на растениях.
Какие еще растения сажать в июне
Укроп – эту зелень можно высевать весь июнь и даже в начале июля, при условии хорошо удобренной почвы.
Петрушка – высевайте в июне и июле каждые 3 недели конвейерным методом.
Базилик – посев также можно проводить в июне и в начале июля, выбирайте солнечное место с хорошей подпиткой.