Оказывается, обрезка помидоров – это очень важная часть их выращивания, и если его провести правильно и вовремя, это станет залогом очень богатого урожая. И делать это нужно осторожно, чтобы не навредить растениям.

Интересно Можно и в июне: что посеять в начале лета на огороде

Осмотрите растения

Прежде всего, вам нужно проверить листья своих помидоров и найти старое, которое крепится под гроздьями плодов. Обычно они расположены близко к земле и выглядят старыми или пожелтевшими.

Удалите листья

Осторожно уберите это старые листья – так вы убережете растение от заболеваний, и большее количество солнечного света будет достигать и к плодам, и к нижним частям растения.

Обрежьте боковые ветки

Просмотрите, нет ли в кустике помидора лишних боковых ветвей – особенно таких, на которых не появилось завязи или цветов. Их нужно обрезать, чтобы направить энергию куста к тем частям, которые производят урожай.



Обрезка помидоров очень важна / Фото Pexels

Уберите лишние листья

Вам нужно убедиться, что растение не растет слишком густо – это будет способствовать циркуляции воздуха и солнечного света. А, конце концов, именно эти два фактора имеют решающее значение на развитие помидоров.

Выбросьте листья

Листья, которые вы срезали, нельзя оставлять возле помидоров, и от них обязательно нужно избавиться. Если же они будут лежать на участке, это может привести к появлению различных вредителей и болезней.