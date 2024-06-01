Виявляється, обрізання помідорів – це дуже важлива частина їхнього вирощування, і якщо його провести правильно та вчасно, це стане запорукою дуже багатого врожаю. Та робити це потрібно обережно, аби не нашкодити рослинам.

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Огляньте рослини

Перш за все, вам потрібно перевірити листя своїх помідорів та знайти старе, яке кріпиться під гронами плодів. Зазвичай воно розташоване близько до землі та виглядає старим чи пожовклим.

Видаліть листя

Обережно приберіть це старе листя – так ви убережете рослину від захворювань, і більша кількість сонячного світла буде досягати і до плодів, і до нижніх частин рослини.

Обріжте бічні гілки

Перегляньте, чи немає у кущику помідора зайвих бічних гілок – особливо таких, на яких не з'явилося зав'язі чи квітів. Їх потрібно обрізати, аби спрямувати енергію куща до тих частин, які виробляють врожай.



Обрізка помідорів дуже важлива / Фото Pexels

Заберіть зайве листя

Вам потрібно переконатися, що рослина не росте надто густо – це буде сприяти циркуляції повітря та сонячного світла. А, зрештою, саме ці два фактори мають вирішальне значення на розвиток помідорів.

Викиньте листя

Листя, яке ви зрізали, не можна залишати біля помідорів, і його обов'язково потрібно позбутися. Якщо ж воно лежатиме на ділянці, це може призвести до появи різноманітних шкідників та хвороб.