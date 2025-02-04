Цветы в вазе будут свежими 14 дней: как за ними правильно ухаживать

Букет цветов создает дома особую атмосферу, но для того, чтобы они долго простояли, за ними надо должным образом ухаживать. Если не уделять им соответствующего внимания, то уже через неделю они потеряют свежесть и начнут увядать. Сохранить их красивый вид можно вдвое дольше, если знать несколько секретов.

Приближается День Валентина, поэтому каждая девушка получит букет цветов от любимого, которым захочется любоваться как можно дольше в вазе, пишет 24 Канал. Цветы имеют свойство быстро увядать из-за множества факторов, впрочем для того, чтобы продлить их жизнь, стоит воспользоваться действенными советами.

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Обрежьте лишние листья

Чтобы цветы простояли в вазе как можно дольше, избавьтесь от листочков, которые попадают в вазу. Стебли, которые будут находиться в воде надо тщательно очистить. Если же листья будут оставаться в воде, то это будет способствовать образованию бактерий, которые будут плохо влиять на цветы.

Стебли нужно подрезать на 3 сантиметра под углом 45 градусов, прежде чем поставить букет в воду. Благодаря такому обрезанию образуется угол, который увеличит всасывание воды растением.

Выбросьте обертку

Упаковку с цветов нужно снимать, поскольку она будет мешать цветам свободно дышать. Перемещать цветы в вазу с водой нужно без обертки.



Советы, которые помогут цветам дольше храниться / Фото Pexels

Меняйте воду

Каждый день или раз в 2 дня меняйте воду в вазе. Она должна быть прохладной, но не ледяной или теплой. Предварительно воде стоит постоять при комнатной температуре примерно 3 часа.

Добавляйте подкормки

Для того, чтобы вода в вазе не портилась, нужно капнуть внутрь несколько капель масла. Оно будет работать как антисептик и утилизирует все возможные бактерии.

В вазу нужно насыпать чайную ложку сахара, который подпитает срезанные цветы. Добавлять в свежую воду сахар стоит через день. Такой простой лайфхак поможет им оставаться свежими как можно более долгое время.

Еще одной популярной подкормкой считается таблетка аспирина. Нужно растолочь несколько таблеток и добавить их в воду. Цветы будут долго стоять свежими и не будут увядать.