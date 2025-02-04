Квіти у вазі будуть свіжими 14 днів: як за ними правильно доглядати

Букет квітів створює вдома особливу атмосферу, але для того, щоб вони довго простояли, за ними треба належно доглядати. Якщо не приділяти їм відповідної уваги, то вже за тиждень вони втратять свіжість й почнуть в’янути. Зберегти їхній красивий вигляд можна вдвічі довше, якщо знати кілька секретів.

Наближається День Валентина, тож кожна дівчина отримає букет квітів від коханого, яким захочеться любуватися якомога довше у вазі, пише 24 Канал. Квіти мають властивість швидко в’янути через безліч факторів, втім для того, щоб продовжити їхнє життя, варто скористатися дієвими порадами.

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Обріжте зайве листя

Щоб квіти простояли у вазі якомога довше, позбавтеся від листочків, які потрапляють у вазу. Стебла, які перебуватимуть у воді треба ретельно очистити. Якщо ж листя залишатимуться у воді, то це сприятиме утворенню бактерій, які погано впливатимуть на квіти.

Стебла потрібно підрізати на 3 сантиметри під кутом 45 градусів, перш ніж поставити букет у воду. Завдяки такому обрізанню утвориться кут, який збільшить всмоктування води рослиною.

Викиньте обгортку

Упакування з квітів потрібно знімати, оскільки воно заважатиме квітам вільно дихати. Переміщати квіти у вазу з водою потрібно без обгортки.



Поради, які допоможуть квітам довше зберігатися / Фото Pexels

Міняйте воду

Кожного дня чи раз у 2 дні змінюйте воду у вазі. Вона повинна бути прохолодною, але не крижаною чи теплою. Попередньо воді варто постояти при кімнатній температурі приблизно 3 години.

Додавайте підживлення

Для того, щоб вода у вазі не псувалась, потрібно капнути всередину кілька крапель олії. Вона буде працювати як антисептик й утилізує всі можливі бактерії.

У вазу потрібно насипати чайну ложку цукру, який підживить зрізані квіти. Додавати у свіжу воду цукор варто через день. Такий простий лайфхак допоможе їм залишатися свіжими якомога довший час.

Ще одним популярним підживленням вважається пігулка аспірину. Потрібно розтовкти кілька пігулок й додати їх у воду. Квіти будуть довго стояти свіжими й не будуть в’янути.