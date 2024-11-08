Как сделать, чтобы ковер не скользил по полу: лайфхак на миллион из тиктока

У многих из нас дома есть маленькие коврики на полу возле кровати или в любых других местах в доме. Эта вещь красиво смотрится и дополняет интерьер, впрочем минус ковра заключается в том, что он постоянно скользит. Впрочем, эту неприятность можно легко исправить.

Ковры могут раздражать не только из-за постоянного перемещения, но и в определенные моменты даже способны нанести травмы, поскольку на нем легко поскользнуться и упасть, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу Дианы Гологовец.

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Блогер рассказала об одном применении, которое поможет удержать ковер на месте и избавит его от постоянного скольжения.

Что делать, чтобы ковер перестал скользить

Нужно взять обычную пищевую пленку и отрезать небольшой кусочек. Его нужно поставить на пол под ковер и накройте сверху ковром. Такой простой лайфхак убережет ковер от скольжения. По словам блогера, он будет стоять на месте даже после того, как вы его пропылесосите.

Лайфхак с ковром и пищевой пленкой: смотрите видео

Есть еще несколько вариантов, которые помогут закрепить ковер, чтобы он больше не скользил. Избежать проблемы можно с помощью силиконовых наклеек, которые продаются в строительных магазинах. В наборе есть 4 элемента треугольной или прямоугольной формы, которые надо приклеить по углам ковра или по периметру, если он большой.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Также есть специальная ковровая лента, которая подходит для фиксации ковров, однако они могут изнашиваться, поэтому со временем старые ленты надо менять на новые. Есть еще лента-контакт, которой можно зафиксировать ковер на любом покрытии. Некоторые используют малярный скотч, клея его на 4 угла ковра, впрочем ее тоже придется через некоторое время обновить, поскольку она потеряет свою клейкость.