Як зробити, щоб килим не ковзав по підлозі: лайфхак на мільйон з тіктоку

У багатьох з нас вдома є маленькі килимки на підлозі – біля ліжка чи в будь-яких інших місцях у будинку. Ця річ красиво виглядає й доповнює інтер’єр, втім мінус килима полягає в тому, що він постійно ковзає. Втім, цю прикрість можна легко виправити.

Килими можуть дратувати не лише через постійне переміщення, але й в певні моменти навіть здатні завдати травми, оскільки на ньому легко посковзнутися й впасти, пише 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку Діани Гологовець.

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Блогерка розповіла про одне застосування, яке допоможе втримати килим на місці й позбавить його постійного ковзання.

Що робити, щоб килим перестав ковзати

Потрібно взяти звичайну харчову плівку й відрізати невеличкий шматочок. Його потрібно поставити на підлогу під килим й накрийте зверху килимом. Такий простий лайфхак вбереже килим від ковзання. За словами блогерки, він буде стояти на місці навіть після того, як ви його пропилососите.

Лайфхак з килимом та харчовою плівкою: дивіться відео

Є ще кілька варіантів, які допоможуть закріпити килим, щоб він більше не ковзав. Уникнути проблеми можна за допомогою силіконових наклейок, які продаються в будівельних магазинах. У наборі є 4 елементи трикутної чи прямокутної форми, які треба приклеїти по кутках килими чи по периметру, якщо він великий.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Також є спеціальна килимова стрічка, яка підходить для фіксації килимів, однак вони можуть зношуватися, тож з часом старі стрічки треба змінювати на нові. Є ще стрічка-контакт, якою можна зафіксувати килим на будь-якому покритті. Дехто використовує малярський скотч, клеючи його на 4 кути килима, втім її теж доведеться через певний час оновити, осільки вона втратить свою клейкість.