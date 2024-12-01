Чтобы сделать походку безопасной, надо воспользоваться несколькими народными лайфхаками, пишет 24 Канал. Зимой очень важно не получить никаких травм, поэтому нужно сделать такую подошву обуви, которая не будет скользить. Обувь не будет скользить на гололеде, если ее модифицировать с помощью нескольких методов.

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Лейкопластырь

Медицинский тканевый лейкопластырь уменьшает скольжение по льду. Нужно приклеить всего лишь две полоски на подошву по всей длине. Метод подходит для кратковременного использования, поскольку влага может его быстро отклеить.

Суперклей

Если обувь сильно скользит, тогда стоит воспользоваться суперклеем. Его надо точечно нанести на сухую подошву в районе носка и каблука и сверху посыпать песком. Подождите, когда клей подсохнет и только тогда в этой обуви можете выходить на улицу.



Суперклей спасет обувь от скольжения / Фото Pexels

Наждачная бумага

Кусочки наждачной бумаги надо приклеить к подошве с помощью суперклея. Альтернативой является натирание подошвы наждачной бумагой, которая обеспечит шероховатость для лучшего сцепления.

Лак для волос

Обильно распылите лак для волос на подошву, чтобы создать временное шероховатое покрытие. Эффект будет держаться недолго, но сможет помочь в критический момент.

Антискользящее покрытие

Чтобы надежно обезопасить себя от скольжения обуви зимой – обработайте ее в мастерской. Специалисты нанесут на сапоги специальное антискользящее покрытие или углубят протектор подошвы. Это не только сохранит эстетику обуви, но и обеспечит ее долговечность.