Щоб зробити ходу безпечною, треба скористатися кількома народними лайфхаками, пише 24 Канал. Взимку дуже важливо не отримати ніяких травм, тому потрібно зробити таку підошву взуття, яка не буде ковзати. Взуття не буде ковзати на ожеледиці, якщо його модифікувати за допомогою кількох методів.

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Лейкопластир

Медичний тканинний лейкопластир зменшує ковзання по льоду. Потрібно приклеїти всього лише дві смужки на підошву по всій довжині. Метод підходить для короткочасного використання, оскільки волога може його швидко відклеїти.

Суперклей

Якщо взуття сильно ковзає, тоді варто скористатися суперклеєм. Його треба точково нанести на суху підошву в районі носка та підбора й зверху посипати піском. Зачекайте, коли клей підсохне та аж тоді в цьому взутті можете виходити на вулицю.



Суперклей врятує взуття від ковзання / Фото Pexels

Наждачний папір

Шматочки наждачного паперу треба приклеїти до підошви за допомогою суперклею. Альтернативою є натирання підошви наждачним папером, який забезпечить шорсткість для кращого зчеплення.

Лак для волосся

Рясно розпиліть лак для волосся на підошву, щоб створити тимчасове шорстке покриття. Ефект буде триматися недовго, але зможе допомогти в критичний момент.

Антиковзне покриття

Щоб надійно убезпечити себе від ковзання взуття взимку – обробіть його у майстерні. Фахівці нанесуть на чоботи спеціальне антиковзаюче покриття чи поглиблять протектор підошви. Це не лише збереже естетику взуття, але й забезпечить його довговічність.