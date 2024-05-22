Как получить ранний урожай огурцов: действенные методы, на которые надо обратить внимание

Почти все огородники имеют на своем участке отдельно отведенную грядку для огурцов. Эти овощи любят за то, что они богаты витаминами и минералами и содержат кладезь воды и клетчатки. Если вы хотите получить ранний урожай огурцов, то стоит знать несколько секретов, которые помогут получить всходы гораздо быстрее.

Сначала вам нужно выбрать подходящее место для посадки. Огурцы любят места, на которые попадает много солнечного света. Для хорошего роста важен выбор плодородной и хорошо дренированной почвы.

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Перед посадкой огородники советуют подготовить участок. Почву надо хорошо прополоть и внести органические удобрения. Для улучшения дренажа внесите немного песка.

Чтобы получить ранний урожай огурцов – выбирайте раннеспелые сорта, которые созревают уже через 50 – 60 дней после посадки.



Ранний сорт огурцов всходит уже через 50 дней / Фото Unsplash

Как и любые другие овощи, огурцы нуждаются в поливе. Овощи любят влажную почву, поэтому подливайте их регулярно. Особенно важно это делать в период цветения и плодоношения. Впрочем будьте осмотрительными, поскольку чрезмерное количество воды может привести к гниению корней.

Также важно подкармливать овощи. Для роста и развития огурцы нуждаются в питательных веществах. Дачники советуют применять органические или минеральные удобрения.

А вот для того, чтобы стимулировать рост и развитие растения, стоит проводить обрезку боковых побегов и лишних листьев. Если же заметите на листьях огурцов пожелтение или деформирование – проведите обработку против болезней и вредителей.