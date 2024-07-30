Будут цвести вплоть до осени: как продлить жизнь роз

Розы считаются самыми популярными цветами, поэтому садоводы хотят, чтобы они как можно дольше цвели. Все зависит от вида цветка, впрочем, есть некоторые хитрости, которые помогут розе цвести долго до осени.

Традиционно розы цветут в последний раз в августе, а уже к концу лета кусты увядают. Чтобы этого не произошло, примените некоторые советы.

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По словам экспертов, важно вовремя обрезать отцветшие и больные соцветия. Таким образом цветок не потеряет силы на рост лишних побегов. Если же у вас сорт с одиночными крупными цветками, то удалять надо весь засохший стебель.

В многоцветковых кустах стоит срезать каждый отдельный цветок. Благодаря тому, что вы удалите старые побеги, сможете освободить место для новых.

Также розарий надо активно поливать и обеспечивать доступ к солнцу. Чем больше будет солнечного света падать на цветы, а кусты будут влажными, тем дольше будут цвести кусты. Не забывайте бороться с вредителями. Любые признаки заболевания на стеблях или листьях надо убрать инсектицидами.



Лучшие советы для продолжения цветения роз / Фото Pexels

Чем подкормить розы для долгого цветения

Попробуйте в течение августа подкормить розы 2 – 3 раза и они будут цвести гораздо дольше. В последний месяц лета цветам нужен кальций, цинк и азот. Подойдут также многокомпонентные минеральные комплексы для роз. Кроме того, подкормки можно приготовить самостоятельно.

Для этого возьмите 20 граммов дрожжей, добавьте 2 ложки сахара в 10 литров воды. Другой рецепт состоит из 1 стакана древесной золы и 15 литров воды. Под каждый куст нужно вливать 1 литр раствора. В начале осени участок с розами стоит замульчировать опилками или соломой.