Оказывается, что времени не хватает всем. Все дело в приоритетах. Если говорите, что у вас нет его, значит вы тратите его на ерунду или на вещи, которые не являются важными.

К теме 6 фраз, которые свидетельствуют, что вам пора уйти в отпуск: проверьте себя

Чтобы найти в своей жизни больше времени, надо ввести несколько привычек, которые удивят своими результатами.

Разделите время на блоки

Это разделение тайм-менеджмента ввел Кэл Ньюйорт. План займет у вас всего лишь минуту, но благодаря этому вы будете четко понимать, как организован ваш день. Распишите его на листе бумаги и назначьте четко задачи на каждый отрезок времени. На самом деле вы поймете, что времени у вас больше, чем достаточно. Планируйте свой день каждый день или с вечера и впоследствии вы забудете о нехватке времени.



Расписывайте свой день вечером или утром / Фото Pexels

Съешьте лягушку на завтрак

Каждый человек настолько неохотно делает первые шаги к самой тяжелой задаче, что начинает прокрастинировать. Запланированные важные дела на вечер будут вызывать у вас стресс целый день. Сделайте его утром, чтобы весь день чувствовать себя победителем.

Микровизуализация

Визуализируйте свой день. Это не только поможет создать некий якорь для мозга, но таким образом вы лучше будете помнить расписание и придерживаться своего плана.

Запустите таймер

Таймер позволит увеличить вашу производительность. Он привязывает к текущей задаче и не дает отвлекаться. А еще здесь срабатывает один интересный "механизм". Ум понимает, что таймер включен и остается сосредоточенным и создает ощущение ответственности.