Жизнь и работа в условиях войны может стать настоящим испытанием, и иногда обстоятельства заставляют работать на пределе своих возможностей. Поэтому, возможно, это является причиной, почему мы не замечаем, что накопленный стресс начинает негативно влиять на здоровье и эмоциональное состояние.

Интересно Правило "пяти часов" для легкого развития: используйте время максимально эффективно

Меня раздражают малейшие мелочи

Когда на работе или в личной жизни все становится невыносимым и начинает раздражать, это может быть признаком слишком высокого уровня стресса. И постоянное недовольство может не только ухудшать общее эмоциональное состояние, но и приводить к конфликтам с коллегами, друзьями и семьей.

Как какой сегодня день?

Потеря ощущения времени – это прямой признак того, что вы имеете перегрузки и выполняете задачи автоматически. Дни начинают сливаться в один бесконечный рабочий процесс, а вы слишком погружены в рутину, чтобы отличать дни недели.

Скорее бы уже пятница

Постоянное ожидание выходных – это признак того, что от ежедневной работы вы не получаете удовольствия, и только и ждете, пока рабочая неделя закончится.

И желание "дожить" до выходных – это сигнал. что вы недовольны работой и находитесь в стрессе.

Не помню, как выглядят друзья/дети/любимый человек

Если работа занимает все ваше время и вы не находите и минуты, чтобы провести ее со своими близкими, это означает, что вы потеряли или нарушили баланс между работой и личной жизнью. Отпуск – это именно то, что позволит вам восстановить этот баланс. Но это должен быть настоящий отпуск – без созвонов с командой и переписки с клиентами.



Отпуск очень важен для качественного отдыха / Фото Pexels

Такое ощущение, что ночью меня кто-то бил

Если вы заметили, что каждую ночь вы не высыпаетесь, независимо от того, сколько часов провели в постели, это может быть переутомление и знак, что пора брать отпуск.

У меня все болит

Постоянные физические симптомы, например, головная боль, боли в спине, животе, ушах и других частях тела могут быть вызваны накопленным стрессом. И иногда это также называют психосоматикой.

Подобные проявления игнорировать не стоит, поэтому лучше сходить к врачу и проверить состояние организма. И если с исследованиями здоровья все в порядке, тогда нужно качественно отдохнуть.