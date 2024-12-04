Как достичь успеха в 2025 году: ежедневные ритуалы известных людей, которые помогают

Большинство из нас хотят начать Новый год с чистого листа и начать воплощать все мечты в реальность. Мотивация у нас еще может присутствовать в первые несколько недель, а потом она теряется, поэтому надо знать несколько путей, которые помогут вам лучше начать действовать благодаря вдохновению известных знаменитостей.

Невозможно быть постоянно эффективными в своей работе и постоянно поддерживать в балансе другие сферы жизни, пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал "Начни что-то". Это даже способны доказать множество известных людей.

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Чтобы вам легче было настроиться на достижение успеха, советуем обратить внимание на часть повседневной жизни известных людей.

Ежедневные ритуалы успешных людей, что помогают им достигать успеха

Алексис Оганян, сооснователь Reddit

Он является технологическим предпринимателем, сооснователем популярной платформы для обмена контентом Reddit. Оганян говорит, что его утро начинается с погружения в резервуар со льдом на 10 минут – перед тренировкой, принятием душа и первой чашкой кофе. Кроме того, утром он уделяет время, чтобы прописать ежедневные цели – профессиональные и личные.

Шерил Сэндберг, операционный директор Facebook

Несмотря на опыт работы в технологических компаниях, Шерил Сэндберг планирует свой день с помощью обычного блокнота. В нем она пишет обо всех делах, а после того, как все выполняет – вырывает страницу из спирали и переходит к следующей.



Планируйте все в блокноте / Фото Pexels

Уоррен Баффет, инвестор и бизнесмен

Уоррен Баффет тратит около 80% своего обычного дня на просмотр газет, журналов, годовых отчетов, отраслевых публикаций, чтобы быть в курсе мировых экономических событий и ключевых изменений на различных рынках.

Мелани Перкинс, основательница австралийского стартапа Canva

Женщина в детстве занималась катанием на коньках и вынуждена была просыпаться в 4:30 утра. Эта привычка осталась с ней и во взрослом возрасте. У нее спортивная дисциплина, поэтому она умеет пробовать снова все, что у нее не получается. До успеха своей платформы она тестировала много идей и часто слышала разные отказы.