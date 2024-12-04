Як досягнути успіху у 2025 році: щоденні ритуали відомих людей, які допомагають
Більшість з нас хочуть почати Новий рік з чистого аркуша й почати втілювати всі мрії в реальність. Мотивація у нас ще може бути присутньою в перші кілька тижнів, а згодом вона втрачається, тому треба знати кілька шляхів, які допоможуть вам краще почати діяти завдяки натхненню відомих знаменитостей.
Неможливо бути постійно ефективними у своїй роботі й постійно підтримувати в балансі інші сфери життя, пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "Почни щось". Це навіть здатні довести безліч відомих людей.
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Щоб вам легше було налаштуватися на досягнення успіху, радимо звернути увагу на частину повсякденного життя відомих людей.
Щоденні ритуали успішних людей, що допомагають їм досягати успіху
- Алексіс Оганян, співзасновник Reddit
Він є технологічним підприємцем, співзасновником популярної платформи для обміну контентом Reddit. Оганян каже, що його ранок починається із занурення в резервуар із льодом на 10 хвилин – перед тренуванням, прийняттям душу та першою чашкою кави. Окрім того, зранку він приділяє час, аби прописати щоденні цілі – професійні та особисті.
- Шеріл Сендберг, операційна директорка Facebook
Попри досвід роботи в технологічних компаніях, Шеріл Сендберг планує свій день за допомогою звичайного блокнота. У ньому вона пише про всі справи, а після того, як все виконує – вириває сторінку зі спіралі та переходить до наступної.
Плануйте все у блокноті / Фото Pexels
- Воррен Баффет, інвестор та бізнесмен
Воррен Баффет витрачає близько 80% свого звичайного дня на перегляд газет, журналів, річних звітів, галузевих публікацій, щоб бути в курсі світових економічних подій та ключових змін на різних ринках.
- Мелані Перкінс, засновниця австралійського стартапу Canva
Жінка в дитинстві займалася катанням на ковзанах і змушена була прокидатися о 4:30 ранку. Ця звичка залишилася з нею і в дорослому віці. У неї спортивна дисципліна, тож вона вміє пробувати знову все, що у неї не виходить. До успіху своєї платформи вона тестувала багато ідей та часто чула різні відмови.