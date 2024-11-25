Резюме – це ключовий інструмент у пошуку роботи, оскільки воно є першим контактом із роботодавцем, пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Catboss.

До теми 5 нездорових звичок, які шкодять вашій кар'єрі: зверніть на них увагу

Від резюме складається перше враження про людину та маркер її професійності. Правильне резюме може відкрити двері до вашої мрії, тому не варто ним нехтувати. Фахівці розповіли про базові помилки, які можуть звести все нанівець.

Орфографічні та граматичні помилки

Будьте уважними у створенні резюме, оскільки найменша помилка може підкреслити те, що ви є неуважними. Перед відправкою резюме перевірте його на помилки.

Відсутність структури

Резюме повинно бути легким для читання. Для цього використовуйте чіткі заголовки, маркери та короткі абзаци. Це допоможе рекрутеру швидко знайти потрібну інформацію.



Помилки, яких не варто допускатися в резюме / Фото Pexels

Уникайте шаблонних фраз

Не варто заповнювати резюме зайвою інформацією. Краще надайте конкретні приклади своїх досягнень і результатів. Краще вказати, що ви зробили, і який це дав результат, ніж просто перерахувати обов'язки.

Будьте чесними у своєму резюме

Пишіть у резюме тільки правду. Неправдива інформація може негативно позначитися на вашій репутації, якщо її виявлять.

Не перевантажуйте резюме

Тримайте резюме в межах 1-2 сторінок, концентруючись на найбільш важливих моментах. Рекрутерам потрібна коротка інформація, яка буде зосереджена на ключових моментах. Це і буде вашою перевагою.

Рекрутери зазвичай переглядають багато резюме, тому коротка інформація зосереджена на ключових моментах — ваша перевага.

Останнім важливим моментом є актуальна контактна інформація, щоб роботодавці могли з вами зв’язатися. Ці деталі є важливими та підвищать ваші шанси на успіх в пошуку роботи.