Резюме – это ключевой инструмент в поиске работы, поскольку оно является первым контактом с работодателем, пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Catboss.

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От резюме складывается первое впечатление о человеке и маркер его профессионализма. Правильное резюме может открыть дверь к вашей мечте, поэтому не стоит им пренебрегать. Специалисты рассказали о базовых ошибках, которые могут свести все на нет.

Орфографические и грамматические ошибки

Будьте внимательны в создании резюме, поскольку малейшая ошибка может подчеркнуть то, что вы невнимательны. Перед отправкой резюме проверьте его на ошибки.

Отсутствие структуры

Резюме должно быть легким для чтения. Для этого используйте четкие заголовки, маркеры и короткие абзацы. Это поможет рекрутеру быстро найти нужную информацию.



Ошибки, которых не стоит допускать в резюме / Фото Pexels

Избегайте шаблонных фраз

Не стоит заполнять резюме лишней информацией. Лучше предоставьте конкретные примеры своих достижений и результатов. Лучше указать, что вы сделали, и какой это дал результат, чем просто перечислить обязанности.

Будьте честными в своем резюме

Пишите в резюме только правду. Неправдивая информация может негативно сказаться на вашей репутации, если ее обнаружат.

Не перегружайте резюме

Держите резюме в пределах 1-2 страниц, концентрируясь на наиболее важных моментах. Рекрутерам нужна короткая информация, которая будет сосредоточена на ключевых моментах. Это и будет вашим преимуществом.

Рекрутеры обычно просматривают много резюме, поэтому короткая информация сосредоточена на ключевых моментах - ваше преимущество.

Последним важным моментом является актуальная контактная информация, чтобы работодатели могли с вами связаться. Эти детали важны и повысят ваши шансы на успех в поиске работы.