Именно нездоровые привычки приводят к тому, что карьера может подвергаться фиаско, пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Catboss. Специалисты определили несколько поступков, которые мы делаем неправильно. Чтобы не навлечь беды в работе – от них надо избавиться.

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Относиться к здоровью как к последнему приоритету

Планируйте свое время так, чтобы еще оставалась возможность позаботиться о себе. Это стратегическое видение нужно для того, чтобы с возрастом не пришлось выпадать из рабочей жизни или бросать любимое дело из-за плохого состояния здоровья.

Быть физически неактивными

Любая физическая активность нужна для хорошего самочувствия, эффективной работы мозга и тому подобное. Спорт хорошо влияет на производительность и дает возможность держать фокус внимания. Физические упражнения улучшают профессиональную самоэффективность, а именно – убеждение человека в том, что он способен выполнить свою работу.



Не забывайте заниматься спортом / Фото Pexels

Сладкие перекусы и напитки

Не секрет, что скачки глюкозы уменьшают концентрацию и снижают производительность. Из-за этого у вас может возникнуть желание поспать, а способность творить и выполнять дела снижается до нуля.

Ходить к врачам только тогда, когда что-то беспокоит

По словам специалистов, если ходить к врачам, пока симптомы еще не проявляются – это уменьшает риск того, что в самый разгар работы что-то случится и мы выпадем из процесса уже надолго.

Работать за необорудованным рабочим местом

Сделайте так, чтобы монитор был на уровне глаз, а для ноутбуков нужно использовать специальные подставки. Найдите место, где можно будет работать за компьютером или ноутбуком стоя, в случае такой необходимости. Кроме того, надо подобрать комфортный стул с возможностью опираться на спинку. Это нужно для того, чтобы спина не была постоянно напряжена.

Если обратите внимание на все эти нездоровые привычки, то с большой вероятностью, вам хватит здоровья, сил и ресурса для того, чтобы добросовестно работать и достигать своей цели.