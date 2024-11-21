Саме нездорові звички призводять до того, що кар’єра може піддаватися фіаско, пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Catboss. Фахівці визначили кілька вчинків, які ми робимо неправильно. Щоб не накликати біди в роботі – від них треба позбутися.

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Ставитися до здоров’я як до останнього пріоритету

Плануйте свій час так, щоб ще залишалась можливість потурбуватися про себе. Це стратегічне бачення потрібне для того, щоб з віком не довелося випадати з робочого життя чи кидати улюблену справу через поганий стан здоров’я.

Бути фізично неактивними

Будь-яка фізична активність потрібна для гарного самопочуття, ефективної роботи мозку тощо. Спорт добре впливає на продуктивність й дає можливість тримати фокус уваги. Фізичні вправи покращують професійну самоефективність, а саме – переконання людини в тому, що вона здатна виконати свою роботу.



Не забувайте займатися спортом / Фото Pexels

Солодкі перекуси та напої

Не секрет, що стрибки глюкози зменшують концентрацію й знижують продуктивність. Через це у вас може виникнути бажання поспати, а здатність творити й виконувати справи знижується до нуля.

Ходити до лікарів тільки тоді, коли щось турбує

За словами фахівців, якщо ходити до лікарів, поки симптоми ще не проявляються – це зменшує ризик того, що в самий розпал роботи щось трапиться і ми випадемо з процесу вже надовго.

Працювати за необлаштованим робочим місцем

Зробіть так, щоб монітор був на рівні очей, а для ноутбуків потрібно використовувати спеціальні підставки. Знайдіть місце, де можна буде працювати за комп’ютером чи ноутбуком стоячи, в разі такої потреби. Окрім того, треба підібрати комфортний стілець з можливістю спиратися на спинку. Це потрібно для того, щоб спина не була постійно напружена.

Якщо звернете увагу на всі ці нездорові звички, то ж великою ймовірністю, вам вистачить здоров’я, сил та ресурсу для того, аби сумлінно працювати й досягати своєї мети.