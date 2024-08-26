Что делать, если кровать скрипит: топовые лайфхаки, после которых вы забудете о проблеме

В постели мы проводим значительную часть своей жизни, но порой она начинает изнашиваться, как любая другая мебель, предметы или вещи и, соответственно, начинает скрипеть. Чтобы избавиться от этого неприятного звука, советуем воспользоваться несколькими действенными лайфхаками.

Специалисты говорят, что если знать, где искать проблему, то от скрипа можно легко избавиться. Но здесь важно наладить некоторые процессы, если же они не помогут – придется покупать новое спальное место. А вот, что именно надо сделать – читайте дальше.

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Переверните матрас

Причиной скрипа может быть именно матрас. Переверните его на 180 градусов, чтобы понять, ли именно в нем причина. Такую процедуру рекомендуется проводить раз в 3 месяца. Это сохранит его в хорошем состоянии и избежит провисания.

Затяните ослабленные винты

Кровать часто может скрипеть из-за того, что винты или болты немного ослабли в резьбе, поэтому это надо проверить. Чтобы хорошо затянуть их, воспользуйтесь отверткой или шестигранным ключом.

Смажьте металлические части

Скрип может возникать из-за трения деталей друг о друга, если у вас металлическая рама. Для этого воспользуйтесь WD-40, чтобы обработать движущиеся части.



Названы советы, которые помогут устранить скрипучесть кровати / Фото Pexels

Проверьте ровность каркаса кровати

Причиной скрипа может быть неровность пола или каркаса, поэтому надо убедиться, что кровать ровно стоит на полу. Если есть какая-то проблема, то под ножки поставьте куски дерева или картона.

Подложите что-то мягкое

Также скрип может возникать из-за трения рельсов о раму. Для этого возьмите старые носки или полотенце как буфер между ними. Это позволит создать шумопоглощающую подушку.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Отремонтируйте коробчатую пружину

Если кровать имеет коробчатые пружины, то надо проверить их состояние. Ослабленные или сломанные пружины надо заменить. Если трутся деревянные части, то вам поможет пчелиный воск или кусок мыла.

Воспользуйтесь наматрасником

Он помогает поглотить шум, который создают скрипучие пружины. Кроме того, наматрасник добавляет дополнительный слой, который создает буферную зону, которая уменьшает нагрузку на каркас.