Що робити, якщо ліжко скрипить: топові лайфхаки, після яких ви забудете про проблему

У ліжку ми проводимо значну частину свого життя, але часом воно починає зношуватися, як будь-які інші меблі, предмети чи речі й, відповідно, починає скрипіти. Щоб позбутися цього неприємного звуку, радимо скористатися кількома дієвими лайфхаками.

Фахівці кажуть, що якщо знати, де шукати проблему, то скрипу можна легко позбутися. Але тут важливо налагодити деякі процеси, якщо ж вони не допоможуть – доведеться купляти нове спальне місце. А ось, що саме треба зробити – читайте далі.

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Переверніть матрац

Причиною скрипу може бути саме матрац. Переверніть його на 180 градусів, щоб зрозуміти, чи саме в ньому причина. Таку процедуру рекомендовано проводити раз на 3 місяці. Це збереже його у гарному стані та уникне провисання.

Затягніть ослаблені гвинти

Ліжко часто може скрипіти через те, що гвинти чи болти трохи ослабилися в різьбі, тому це треба перевірити. Щоб добре затягнути їх, скористайтеся викруткою чи шестигранним ключем.

Змастіть металеві частини

Скрип може виникати через тертя деталей одна об одну, якщо у вас металева рама. Для цього скористайтеся WD-40, щоб обробити рухомі частини.



Названо поради, які допоможуть усунути скрипучість ліжка / Фото Pexels

Перевірте рівність каркаса ліжка

Причиною скрипу може бути нерівність підлоги чи каркаса, тому треба переконатися, що ліжко рівно стоїть на підлозі. Якщо є якась проблема, то під ніжки поставте шматки дерева чи картону.

Підкладіть щось м’яке

Також скрип може виникати через тертя рейок об раму. Для цього візьміть старі шкарпетки чи рушник як буфер між ними. Це дозволить створити шумопоглинальну подушку.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Відремонтуйте коробчату пружину

Якщо ліжко має коробчаті пружини, то треба перевірити їхній стан. Ослаблені чи зламані пружини треба замінити. Якщо труться дерев’яні частини, то вам допоможе бджолиний віск чи шматок мила.

Скористайтеся наматрацником

Він допомагає поглинути шум, який створюють скрипучі пружини. Окрім того, наматрацник додає додатковий шар, який створює буферну зону, яка зменшує навантаження на каркас.