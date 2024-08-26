Якщо ваші подушки вже виглядають зовсім несвіжими, це не значить, що вам потрібно негайно бігти до магазину і купувати нові. Всього кілька порад та лайфхаків допоможуть врятувати ті, що вже є у вас вдома.
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Як знову зробити подушку м'якою
Всього один трюк може дати усім вашим подушкам нове життя. Він простий та неймовірно доступний, і повністю змінить те, як відчувається сон. Все, що знадобиться для того, аби його використати – це тенісний м'яч та шкарпетка.
М'ячик вам потрібно покласти у будь-яку, навіть стару шкарпетку, а потім міцно зав'язати її вузлом зверху. Після цього закиньте її у сушильну машину разом з усіма подушками та поставте звичайний цикл на середній рівень нагрівання.
М'ячик буде відскакувати всередині барабана і по суті виб'є усі грудочки з вашої подушки, і так їх повернеться колишня м'якість. Але для того, щоб подушка і надалі залишалася пухкою, потрібно пам'ятати і про щоденні правила догляду за ними.
Подушку можна пом'якшити / Фото Pexels
Як доглядати за подушками
Потрібно проводити всього кілька процедур для того, щоб білизна тішила вас своєю м'якістю.
- Щоденне збивання. Для того, щоб підтримувати подушки в ідеальному стані, дуже важливо збивати їх кожного дня. Це може здатися додатковим та непотрібним завданням, та ви можете легко вписати його у щоденну рутину, якщо будете виконувати під час заправляння ліжка.
- Обертання подушки. Якщо на ліжку лежить відразу кілька подушок, їхнє регулярне обертання та зміна боку, на якому ви спите, також буде корисним для збереження м'якості.
- Обирайте подушки з вовняним наповнювачем. Якщо подушка містить пуховий або ж синтетичний наповнювач, з часом він може збиватися у грудки через вологу чи піт. Найкраще розв'язання цієї проблеми – це вибір подушки, що наповнена натуральними волокнами.