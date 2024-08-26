Якщо ваші подушки вже виглядають зовсім несвіжими, це не значить, що вам потрібно негайно бігти до магазину і купувати нові. Всього кілька порад та лайфхаків допоможуть врятувати ті, що вже є у вас вдома.

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Як знову зробити подушку м'якою

Всього один трюк може дати усім вашим подушкам нове життя. Він простий та неймовірно доступний, і повністю змінить те, як відчувається сон. Все, що знадобиться для того, аби його використати – це тенісний м'яч та шкарпетка.

М'ячик вам потрібно покласти у будь-яку, навіть стару шкарпетку, а потім міцно зав'язати її вузлом зверху. Після цього закиньте її у сушильну машину разом з усіма подушками та поставте звичайний цикл на середній рівень нагрівання.

М'ячик буде відскакувати всередині барабана і по суті виб'є усі грудочки з вашої подушки, і так їх повернеться колишня м'якість. Але для того, щоб подушка і надалі залишалася пухкою, потрібно пам'ятати і про щоденні правила догляду за ними.



Подушку можна пом'якшити / Фото Pexels

Як доглядати за подушками

Потрібно проводити всього кілька процедур для того, щоб білизна тішила вас своєю м'якістю.