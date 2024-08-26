Если ваши подушки уже выглядят совсем несвежими, это не значит, что вам нужно немедленно бежать в магазин и покупать новые. Всего несколько советов и лайфхаков помогут спасти те, что уже есть у вас дома.
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Как снова сделать подушку мягкой
Всего один трюк может дать всем вашим подушкам новую жизнь. Он простой и невероятно доступный, и полностью изменит то, как ощущается сон. Все, что понадобится для того, чтобы его использовать – это теннисный мяч и носок.
Мячик вам нужно положить в любой, даже старый носок, а затем крепко завязать его узлом сверху. После этого забросьте его в сушильную машину вместе со всеми подушками и поставьте обычный цикл на средний уровень нагрева.
Мячик будет отскакивать внутри барабана и по сути выбьет все комочки с вашей подушки, и так их вернется прежняя мягкость. Но для того, чтобы подушка и в дальнейшем оставалась пухлой, нужно помнить и о ежедневных правилах ухода за ними.
Подушку можно смягчить / Фото Pexels
Как ухаживать за подушками
Нужно проводить всего несколько процедур для того, чтобы белье радовало вас своей мягкостью.
- Ежедневное взбивание. Для того, чтобы поддерживать подушки в идеальном состоянии, очень важно взбивать их каждый день. Это может показаться дополнительным и ненужным заданием, но вы можете легко вписать его в ежедневную рутину, если будете выполнять во время заправки кровати.
- Вращение подушки. Если на кровати лежит сразу несколько подушек, их регулярное вращение и изменение стороны, на котором вы спите, также будет полезным для сохранения мягкости.
- Выбирайте подушки с шерстяным наполнителем. Если подушка содержит пуховый или синтетический наполнитель, со временем он может сбиваться в комки из-за влаги или пота. Лучшее решение этой проблемы – это выбор подушки, наполненной натуральными волокнами.