В зимнюю пору волосы могут выпадать чаще, чем обычно, пишет 24 Канал со ссылкой на Good Housekeeping. Этот процесс является нормальным, однако если выпадение происходит слишком часто, то это может замедлить рост волос, а пряди сделать менее ломкими. Есть несколько рекомендаций, которые могут помочь росту волос, поэтому желательно их придерживаться.

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Подстригайте волосы

Несмотря на то, что вы хотите отрастить волосы, их все равно нужно подстригать каждые 3 месяца. Это касается только кончиков. Стрижка избавит их от посеченности и предотвратит ломкость.

Именно ломкость приводит к тому, что они будут расти медленно. Кроме того, замеченные кончики приводят не только к потере длины волос, но и плохого блеска и объема.

Правильное питание

Для того, чтобы волосы выросли длинными и крепкими, их надо "подпитывать" продуктами. Состояние прически точно улучшит пища, которая богата белком. Добавляйте в свой рацион рыбу, фасоль, орехи и цельнозерновые продукты.



Правила, которые помогут волосам быстрее расти / Фото Pinterest

Целесообразное использование шампуня

Постоянно мытье волос шампунем не помогает волосам, а даже вредит. Лучше всего мыть голову только два или три раза в неделю, поскольку чаще мытья вымывает натуральные масла, которые не успевают проникать в волосы, чтобы они увлажнялись и восстанавливались. Очень важно не забывать в уходе о масках для волос, кондиционеры и спреи для расчесывания.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Избегайте термической укладки

Время от времени девушкам хочется сделать красивые локоны или выпрямить волосы, однако такие процедуры только вредят волосам. Использование плоек с высокими температурами без термозащитных средств могут привести к повреждению волос и ломкости.

Мойте волосы прохладной водой

Горячая вода очень плохо влияет на ваши волосы и приводит к ломкости. Чтобы избежать этого, мойте волосы прохладной водой и массируйте пальцами голову во время мытья шампунем, чтобы глубоко очистить кожу и улучшить кровообращение.