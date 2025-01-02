У зимову пору волосся може випадати частіше, ніж зазвичай, пише 24 Канал з посиланням на Good Housekeeping. Цей процес є нормальним, однак якщо випадіння відбувається занадто часто, то це може сповільнити ріст волосся, а пасма зробити менш ламкими. Є кілька рекомендацій, які можуть допомогти росту волосся, тому бажано їх дотримуватися.

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Підстригайте волосся

Попри те, що ви хочете відростити волосся, його все одно потрібно підстригати кожних 3 місяці. Це стосується лише кінчиків. Стрижка позбавить їх посіченості та запобігатиме ламкості.

Саме ламкість призводить до того, що воно буде рости повільно. Окрім того, помічені кінчики призводять не лише до втрати довжини волосся, але й поганого блиску та об’єму.

Правильне харчування

Для того, щоб волосся виросло довгим та міцним, його треба «підживлювати» продуктами. Стан зачіски точно покращить їжа, яка багата на білок. Додавайте у свій раціон рибу, квасолю, горіхи та цільнозернові продукти.



Правила, які допоможуть волоссю швидше рости / Фото Pinterest

Доцільне використання шампуню

Постійно миття волосся шампунем не допомагає волоссю, а навіть шкодить. Найкраще мити голову лише два чи три рази на тиждень, оскільки частіше миття вимиває натуральні олії, які не встигають проникати у волосся, щоб воно зволожувалося та відновлювалося. Дуже важливо не забувати в догляді про маски для волосся, кондиціонери та спреї для розчісування.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Уникайте термічної укладки

Час від часу дівчатам хочеться зробити красиві локони чи випрямити волосся, однак такі процедури лише шкодять волоссю. Використовування плойок з високими температурами без термозахисних засобів можуть призвести до пошкодження волосся та ламкості.

Мийте волосся прохолодною водою

Гаряча вода дуже погано впливає на ваше волосся та призводить до ламкості. Щоб уникнути цього, мийте волосся прохолодною водою й масажуйте пальцями голову під час миття шампунем, щоб глибоко очистити шкіру та покращити кровообіг.