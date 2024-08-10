Обычно считается, что лето – это время совсем не для работы, а для отдыха. И все же есть вещи, которые точно не стоит откладывать на лучшие времена, поэтому убедитесь, что вы не потеряли всю теплую пору и сделать все для того, чтобы улучшить свою работу в будущем.

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Отдохните

Качественный отдых – это необходимость для сохранения здоровья, когнитивных функций и производительности. Кроме того, качественный отдых будет влиять и на противодействие выгоранию и качество вашей работы.

Подведите первые итоги года

Экватор пересекло не только лето, но и 2024 год. Поэтому если вы имели какие-то планы на год сначала, самое время проверить, как с ними дела и достаточно ли вы продвинулись. Поймите, получили ли вы те навыки, что нужны для достижения цели?

И не изменилась ли ваша цель за эти полгода? Если да, то самое время откорректировать эти планы.

Скорректируйте карьерные и личные цели

Если ваши планы потеряли актуальность или выбранный путь к достижению цели оказался ошибочным, тогда еще совсем не поздно изменить свое мнение. Вы вполне можете попробовать что-то другое или добавить другую цель в свой список.



Личные цели очень важны / Фото Pexels

Освойте новые навыки

Самое время найти новые хобби и увлечения, а также найти несколько новых навыков, которыми вы бы хотели овладеть. Возможно, это изучение английского, или курсы SMM – любой скилл станет отличным плюсом для вашего резюме.

Прочитайте книгу для саморазвития

Многие украинцы регулярно читают книги – до 70%, и при этом 35% делают это ежедневно или несколько раз в неделю. И если вас еще нет в этой статистике, тогда самое время к ней присоединиться.