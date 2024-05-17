Куда поехать в Ивано-Франковской области: места, от которых вы будете в восторге

Ивано-франковщина известна колоритными местами, которые стоит посетить каждому украинцу. Прикарпатье влюбляет в себя зелеными лесами Карпат, горными реками, водопадами и скалами. Туристы имеют несколько любимых мест области, с которыми мы с радостью поделимся с вами.

Ивано-Франковская область богата на природные и культурные достопримечательности. На Прикарпатье столько интересных мест, что каждый сможет выбрать для себя различные варианты отдыха – от активного способа проведения времени на природе до культурных и исторических экскурсий в городах. Porady 24 подготовили перечень мест, которые стоит посетить на Ивано-франковщине.

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Яремче Этот город очень популярен не только среди туристов из области, но и всей Украины. В Яремче есть красивый водопад Пробий и интересные туристические маршруты, а Яремчанский сувенирный рынок не сможет вас отпустить с пустыми руками. Советуем в Яремче увидеть скалу Слон, заповедник с дикими животными и музей Этнографии и Экологии Карпатского края. Нагуляв аппетит, посетите колыбу, чтобы бограч, деруны или крученики с грибами. Верховина Этот поселок называют сердцем гуцульской культуры. Особенно любознательные туристы могут посетить музей гуцульского искусства, этнографии и фольклора и насладиться карпатскими пейзажами, которые из этой местности просто невероятные. Те кто любит активный отдых, могут заняться сплавом на лодках на реке Черный Черемош, а вот киноманам рекомендуем посетить дом-музей кинофильма "Тени забытых предков".

Верховина поразит пейзажами / Фото Planet of Hotels Буковель Один из крупнейших горнолыжных курортов Украины уже много лет привлекает туристов со всех уголков страны. Летом здесь также есть много развлечений, включая пешие прогулки, велоспорт и экстремальные виды спорта. В Буковеле можно увидеть парк Динозавров, этнопарк "Гуцул-ленд", экстремально проехаться на буковельских горках и увидеть собственными глазами "Перевернутую Хату".

Манявский Скит Для тех, кто хочет духовно обогатиться рекомендуем приехать в древний православный монастырь, расположен в живописной долине Карпат. Рядом находится Манявский водопад, поэтому дополнительно вы сможете один из самых высоких водопадов Карпат.

Рядом с Манявским Скитом есть водопад / Фото Karpaty.rocks

Коломыя

Этот город известен музеем Писанки и музеем народного искусства Гуцульщины и Покутья. Однако в городе еще стоит увидеть красивую ратушу, старые церкви и наведаться в коломыйский музей.