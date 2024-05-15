Колоритный город способен удивить каждого интересными, красивыми и живописными местами, пишут Porady 24. Едва ли не все места в Киеве бесспорно стоят того, чтобы быть увиденными.

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Чтобы насладиться красивыми видами, сделать замечательные фото и прогуляться по городу, рассказываем о нескольких лучших локаций, которые заслуживают вашего внимания.

Золотые ворота

Этот памятник архитектуры является символом древнего Киева. Парадные ворота строились во времена правления Ярослава Мудрого, строительство завершилось в 1037 году. После многочисленных исторических битв они были полностью разрушены, но впоследствии их восстановили, поэтому в 1982 году Золотые ворота оциционно открыли.

Киево-Печерская лавра

Это один из древнейших и самых известных храмовых комплексов всей страны. На территории можно находиться много времени, чтобы насладиться архитектурой и многочисленными музеями. Многие люди сюда приходят, чтобы получить душевный покой.

Крещатик

Центральная улица Киева – это мастхэв для каждого туриста. Крещатик имеет более 1 километра длины и насчитывает много интересных мест. Начинается от Европейской площади, проходит через Майдан Независимости и заканчивается Бессарабской площадью, поэтому вам будет что увидеть!

Владимирская горка

С этого невероятно красивого места открываются захватывающие виды на столицу и на Днепр. На территории есть множество уютных тропинок, которыми так приятно погулять в теплое время года и полюбоваться природой.

Набережная Днепра

Вас ждет красивая прогулка в любое время суток – от утра вплоть до вечера. Прогуляйтесь до речного вокзала, Почтовой площади и Пешеходного моста.

Киев настолько большой и многогранный, что несколькими локациями не обойтись, поэтому как альтернативу, предлагаем еще места, которые обязательно стоит посетить в городе:

Подол – один из самых красивых районов города;

– один из самых красивых районов города; Мариинский парк – древний парк Киева, который способен поразить каждого;

– древний парк Киева, который способен поразить каждого; Музей Ханенко – любимое место киевлян, где представляют самые значительные коллекции искусства Европы, Азии и Древнего мира в Украине;

– любимое место киевлян, где представляют самые значительные коллекции искусства Европы, Азии и Древнего мира в Украине; Костел святого Николая – одна из самых инстаграмных локаций Киева, костел Владимира Городецкого известный всем, кто увлекается архитектурой;

– одна из самых инстаграмных локаций Киева, костел Владимира Городецкого известный всем, кто увлекается архитектурой; Байковое кладбище – самый большой некрополь Украины. Там похоронены Леся Украинка, Вячеслав Чорновил, Василий Стус, Максим Рыльский, Мария Заньковецкая и многие другие.

В Киеве можно часами бродить по улочкам и любоваться тем, что вас окружает, поэтому для хорошей прогулки вам нужен только хорошее настроение!