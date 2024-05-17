Куди поїхати в Івано-Франківській області: місця, від яких ви будете в захваті

Івано-франківщина відома колоритними місцями, які варто відвідати кожному українцю. Прикарпаття закохує в себе зеленими лісами Карпат, гірськими річками, водоспадами та скелями. Туристи мають кілька улюблених місць області, з якими ми радо поділимося з вами.

Івано-Франківська область багата на природні та культурні пам'ятки. На Прикарпатті стільки цікавих місць, що кожен зможе обрати для себе різноманітні варіанти відпочинку – від активного способу проведення часу на природі до культурних та історичних екскурсій у містах. Поради 24 підготували перелік місць, які варто відвідати на Івано-франківщині.

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Яремче Це місто дуже популярне не лише серед туристів з області, але й всієї України. У Яремчі є красивий водоспад Пробій та цікаві туристичні маршрути, а Яремчанський сувенірний ринок не зможе вас відпустити з порожніми руками. Радимо у Яремчі побачити скелю Слон, заповідник з дикими тваринами та музей Етнографії та Екології Карпатського краю. Нагулявши апетит, завітайте в колибу на бограч, деруни чи крученики з грибами. Верховина Це селище називають серцем гуцульської культури. Особливо допитливі туристи можуть відвідати музей гуцульського мистецтва, етнографії та фольклору та насолодитися карпатськими краєвидами, які з цієї місцевості просто неймовірні. Ті хто любить активний відпочинок, можуть зайнятися сплавом на човнах на річці Чорний Черемош, а от кіноманам рекомендуємо завітати в хату-музей кінофільму "Тіні забутих предків".

Верховина вразить краєвидами / Фото Planet of Hotels Буковель Один з найбільших гірськолижних курортів України вже багато років приваблює туристів зі всіх куточків країни. Влітку тут також є багато розваг, включаючи піші прогулянки, велоспорт та екстремальні види спорту. У Буковелі можна побачити парк Динозаврів, етнопарк "Гуцул-ленд", екстремально проїхатися на буковельських гірках та побачити на власні очі "Перевернуту Хату".

Манявський Скит Для тих, хто хоче духовно збагатитися рекомендуємо приїхати в стародавній православний монастир, розташований в мальовничій долині Карпат. Поруч знаходиться Манявський водоспад, тож додатково ви зможете один з найвищих водоспадів Карпат.

Поруч з Манявським Скитом є водоспад / Фото Karpaty.rocks

Коломия

Це місто відоме музеєм Писанки та музеєм народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Однак в місті ще варто побачити красиву ратушу, старі церкви та навідатися в коломийський музей.