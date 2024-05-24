Уже много лет Винница попадает в топы лучших для жизни городов Украины, пишут Porady 24.Туристы смогут комфортно провести уикенд, наслаждаясь архитектурой, рекой, озером, ботаническим садом, десятками парков и пляжей.

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Винницкие фонтаны

Один из крупнейших плавучих фонтанов в мире, который предлагает захватывающие светомузыкальные шоу. Именно он стал изюминкой города и является крупнейшим не только в стране, но и Европе. Фонтан открыли в 2011 году и до сих пор набережная с фонтанами является самым популярным местом отдыха горожан и гостей. Рекомендуем увидеть это зрелище в вечернее время, когда начинается лазерное шоу.

Водонапорная башня

Башня на Европейской площади была построена в 1911 году для первого городского водопровода, как Водонапорная башня в Виннице. На сегодня башня – это часть культуры города, такая себе ее визитная карточка. Высота водонапорной башни - 28 метров! С нее открывается невероятно красивый вид на город.

Центральный городской парк

Для отдыха советуем наведаться в Центральный парк, который ранее назывался в честь Максима Горького. На площади около 40 гектаров разместили ряд памятников – бойцам, которые воевали в Афганистане, сечевым стрельцам. Также там представлена экспозиция "Винница в миниатюре". В то же время на территории парка есть стадион и даже городской планетарий.

Бульвар космонавтов

Проспект Космонавтов простирается на полтора километра и является частью самой длинной прогулочной аллеи Винницы. Он захватывает своими уникальными и красивыми скульптурными композициями, фонтанами, просторными вымощенными дорожками и современным видом.

Остров Кемпа (Фестивальный остров)

Расположенный посреди Южного Буга, остров является хорошим местом для пешеходных прогулок и отдыха на природе.

Музей-усадьба Пирогова