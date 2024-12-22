Как вывести жирные пятна с одежды: золотое правило, которое спасет любую вещь

С жирным пятном на одежде сталкивались все. Проблема не из приятных, поскольку не всегда жир можно вывести с помощью обычной стирки, впрочем есть один народный метод, который действительно помогает.

Выведение пятен требует времени, терпения и знания того, какой именно метод является лучшим и действительно сможет вывести жир с одежды, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Софии Сизовой.

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Как вывести пятно с жиром

Девушка часто делится в своем инстаграме лайфхаками, поэтому на этот раз рассказала, как вывести жирные пятна на одежде. Для средства вам понадобится 3 чайные ложки моющего средства для посуды с 1 чайной ложкой соды. Раствор нанесите на пятно, немного потрите и дайте подействовать средству 10-15 минут.

Далее одежду надо забросить в обычную стирку в стиральную машинку. Блогер отметила, что этот способ прекрасно выводит все жирные пятна, даже застарелые. Кроме того, на вещах не будет никаких следов, поэтому выстиранная одежда будет выглядеть, как новая.

Легкий способ выведения жирного пятна: смотрите видео

От жирного пятна также помогает зубной порошок. Его надо втирать в ткань, пока пятно масла не исчезнет. Известным очистителем является соль, которую нужно насыпать на загрязнение и оставить на определенное время. После того, как соль впитается в ткань, место надо протереть зубной щеткой и постирать одежду.

Прекрасно выводит пятна обычный уксус. Загрязненное место надо намылить хозяйственным мылом, а потом насыпать сверху немного сахара. Подождите 15 минут, а затем протрите загрязненное место щеткой. После 15 минут можете бросать вещь стирать в стиральную машинку.