Як вивести жирні плями з одягу: золоте правило, яке врятує будь-яку річ

З жирною плямою на одязі стикалися всі. Проблема не з приємних, оскільки не завжди жир можна вивести за допомогою звичайного прання, втім є один народний метод, який справді допомагає.

Виведення плям потребує часу, терпіння та знання того, який саме метод є найкращим та справді зможе вивести жир з одягу, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Софії Сізової.

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Як вивести пляму з жиром

Дівчина часто ділиться у своєму інстаграмі лайфхаками, тож цього разу розповіла, як саме вивести жирні плями на вбранні. Для засобу вам знадобиться 3 чайні ложки миючого засобу для посуду з 1 чайною ложкою соди. Розчин нанесіть на пляму, трохи потріть та дайте подіяти засобу 10-15 хвилин.

Далі одяг треба закинути у звичайне прання в пральну машинку. Блогерка зазначила, що цей спосіб чудово виводить всі жирні плями, навіть застарілі. Окрім того, на речах не буде жодних слідів, тож випраний одяг буде виглядати, як новий.

Легкий спосіб виведення жирної плями: дивіться відео

Від жирної плями також допомагає зубний порошок. Його треба втирати в тканину, поки пляма олії не зникне. Відомим очисником є сіль, яку потрібно насипати на забруднення та залишити на певний час. Після того, як сіль вбереться в тканину, місце треба протерти зубною щіткою та випрати одяг.

Чудово виводить плями звичайний оцет. Забруднене місце треба намилити господарським милом, а тоді насипати зверху трохи цукру. Зачекайте 15 хвилин, а потім протріть забруднене місце щіткою. Після 15 хвилин можете кидати річ прати в пральну машинку.