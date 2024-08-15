Что нужно взять с собой в общежитие: 5 самых важных вещей

15 августа 2024, 20:15
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Автор: Марина Блохина

Когда абитуриенты впервые начинают собирать вещи в общежитие, очень легко забыть что-то важное, а взамен набрать немало хлама, которым не удастся даже воспользоваться.

К сожалению, перевезти все свои вещи в общежитие не получится – поэтому придется что-то выбирать, а что-то и оставлять дома. Поэтому нужно составить список наиболее нужных вещей, и Porady 24 в этом помогут.

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Посуда

Конечно же, в общежитии без посуды не обойтись, но и к ее выбору также нужно отнестись внимательно. Возьмите с собой:

  • несколько тарелок;
  • чашку;
  • столовые приборы;
  • доску для нарезки;
  • сковородку;
  • кастрюльку небольшого размера;
  • нож.

Постель

Когда вы заедете в общежитии, простыней на матрасах не будет, поэтому вам нужно позаботиться о них самостоятельно, как и о еще нескольких важных вещах:

  • комплект постельного белья;
  • покрывало;
  • одеяло;
  • несколько полотенец.

Личные вещи

Кроме одежды, в которой вы будете ходить на улицу, нужно позаботиться еще и о наряде для общежития:

  • тапочки домашние;
  • несколько комплектов повседневной одежды;
  • средства личной гигиены;
  • аптечка.


Личные вещи очень важны / Фото Pexels

Бытовая техника

Тащить с собой холодильник из дома не нужно, а вот о ноутбуке стоит позаботиться. А также – об электрическом чайнике или кипятильнике и утюге. Также можно подумать о том, чтобы приобрести необходимую канцелярию заранее.

Хранение продуктов

Одна из больших проблем почти всех общежитий – это тараканы, поэтому хранить продукты открытыми не стоит. Лучше заранее запастись герметичными контейнерами, а также средствами для уборки:

  • щетка с совком;
  • ведро для уборки;
  • таз;
  • губка для посуды и моющие средства.