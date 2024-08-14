Що потрібно взяти з собою до гуртожитку: 5 найважливіших речей

14 серпня 2024, 20:15
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Автор: Марина Блохіна

Коли абітурієнти вперше починають збирати речі у гуртожиток, дуже легко забути щось важливе, а натомість набрати чимало непотребу, який не вдасться навіть скористатися.

На жаль, перевезти усі свої речі до гуртожитку не вийде – тож доведеться щось обирати, а щось і залишати вдома. Тож потрібно скласти список найбільш потрібних речей, і Поради 24 у цьому допоможуть. 

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Посуд

Звісно ж, у гуртожитку без посуду не обійтися, але й до його вибору також потрібно поставитися уважно. Візьміть з собою:

  • кілька тарілок;
  • чашку;
  • столові прибори;
  • дошку для нарізання;
  • сковорідку;
  • каструльку невеликого розміру;
  • ніж. 

Постіль

Коли ви заїдете в гуртожитку, простирадел на матрацах не буде, тож вам потрібно подбати про них самостійно, як і про ще кілька важливих речей:

  • комплект постільної білизни;
  • покривало;
  • ковдра;
  • кілька рушників.

Особисті речі

Крім одягу, в якому ви будете ходити на вулицю, потрібно подбати ще й про вбрання для гуртожитку:

  • капці домашні;
  • кілька комплектів повсякденного одягу;
  • засоби особистої гігієни;
  • аптечка. 


Особисті речі дуже важливі / Фото Pexels

Побутова техніка

Тягти з собою холодильник з дому не потрібно, а ось про ноутбук варто подбати. А також – про електричний чайник чи кип'ятильник та праску. Також можна подумати про те, щоб придбати необхідну канцелярію заздалегідь. 

Зберігання продуктів

Одна з великих проблем майже усіх гуртожитків – це таргани, тож зберігати продукти відкритими не варто. Краще заздалегідь запастися герметичними контейнерами, а також засобами для прибирання:

  • щітка з совком;
  • відро для прибирання;
  • таз;
  • губка для посуду та мийні засоби. 