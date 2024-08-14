Що потрібно взяти з собою до гуртожитку: 5 найважливіших речей
Коли абітурієнти вперше починають збирати речі у гуртожиток, дуже легко забути щось важливе, а натомість набрати чимало непотребу, який не вдасться навіть скористатися.
На жаль, перевезти усі свої речі до гуртожитку не вийде – тож доведеться щось обирати, а щось і залишати вдома. Тож потрібно скласти список найбільш потрібних речей, і Поради 24 у цьому допоможуть.
Цікаво Щоб зібрати урожай у вересні: як і коли посадити редис
Посуд
Звісно ж, у гуртожитку без посуду не обійтися, але й до його вибору також потрібно поставитися уважно. Візьміть з собою:
- кілька тарілок;
- чашку;
- столові прибори;
- дошку для нарізання;
- сковорідку;
- каструльку невеликого розміру;
- ніж.
Постіль
Коли ви заїдете в гуртожитку, простирадел на матрацах не буде, тож вам потрібно подбати про них самостійно, як і про ще кілька важливих речей:
- комплект постільної білизни;
- покривало;
- ковдра;
- кілька рушників.
Особисті речі
Крім одягу, в якому ви будете ходити на вулицю, потрібно подбати ще й про вбрання для гуртожитку:
- капці домашні;
- кілька комплектів повсякденного одягу;
- засоби особистої гігієни;
- аптечка.
Особисті речі дуже важливі / Фото Pexels
Побутова техніка
Тягти з собою холодильник з дому не потрібно, а ось про ноутбук варто подбати. А також – про електричний чайник чи кип'ятильник та праску. Також можна подумати про те, щоб придбати необхідну канцелярію заздалегідь.
Зберігання продуктів
Одна з великих проблем майже усіх гуртожитків – це таргани, тож зберігати продукти відкритими не варто. Краще заздалегідь запастися герметичними контейнерами, а також засобами для прибирання:
- щітка з совком;
- відро для прибирання;
- таз;
- губка для посуду та мийні засоби.