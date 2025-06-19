Что значит, если в дом запрыгнула лягушка: единицы знают о примете

Лягушки очень нечасто попадают в дом – и если такое уже случится, нужно точно знать, что это означает и что может предвещать подобная примета.

Оказывается, предки имеют достаточно много примет, связанных с лягушками – и в частности с ситуацией, когда лягушка попадает в дом, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".

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Что значит, если лягушка заскочила в дом?

Прежде всего, к сожалению, лягушка – это в основном негативная примета, и увидеть ее не предвещает ничего хорошего. Но размер, цвет лягушки, а также некоторые другие условия, при которых она попадает в дом, могут указать на конкретные неприятности, к которым стоит подготовиться.

Например, если лягушка зеленая, это вроде бы может привести к ссорам с близкими к сердцу людьми. А вот большая и коричневая лягушка – к проблемам на работе. Особенно осторожными стоит быть в общении с коллегами.

Если лягушка неожиданно заскочила в дом, когда все жители внутри – стоит ждать ссор и скандалов. А вот лягушка, которая ждет у дверей дома, предвещает новости, поэтому будьте внимательны следующие несколько дней.



Лягушка в доме притягивает беду / Фото Pexels

Иногда случается и такое, что лягушка залезает в дом и сидит у порога – и эта примета не такая уж и плохая: вскоре приедут близкие родственники. А вот если лягушка, увидев вас, быстро выскочила за порог – визит будет быстрым, и гости не задержатся.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, что значит, когда синичка залетает в дом – о значении этой приметы также догадываются далеко не все.

Очень внимательными к своим финансам стоит быть в случае, если вы увидели, как лягушка прыгает со стола. Будьте очень осторожными, ведь лягушка, по приметам, должна уйти из дома сама – ее нельзя ни удерживать, ни прогонять, ведь это может привести к тому, что в доме появятся неприятности. Увидеть же мертвую лягушку в квартире или доме – это одна из худших примет, что предвещает большие траты и покупку ненужных вещей.

Верили, что убить лягушку – это очень плохой знак, ведь предвещает потерю красоты и молодости, поэтому к земноводным относились с осторожностью.