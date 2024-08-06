Ранее в чугунной сковороде готовили все, однако сейчас у нас есть выбор относительно различных кухонных изделий, поэтому лучше ограничить приготовление блюд на сковороде из чугуна, которая для них не предназначена. Ниже расскажем, что именно нельзя жарить или тушить на такой сковороде.

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Рыба

Морскую рыбу не стоит готовить на чугунной сковороде, иначе она развалится, когда вы попытаетесь ее перевернуть. А еще отмыть рыбу с такой сковородки очень трудно, поэтому запах может передаться на другие блюда.

Блюда из яиц

Омлет или любая яичница обязательно прилипнет к чугуну. Особенно это касается новых или очень старых сковородок. В первом случае материал будет недостаточно раскаленным, в другом – сильно поврежденным.

Тушеные блюда и рагу

В чугунной сковороде нельзя ничего доводить до кипячения или длительного вываривания, потому что это приведет к эрозии и повреждению защитного стекла покрытия сковородки, после этого на всех блюдах будет ощущаться характерный металлический привкус.



В чугунной сковороде лучше не тушить овощи / Фото Pexels

Блюда с уксусом и вином

Нельзя в чугунной сковороде готовить блюда, в составе которых есть кислоты – уксус, лимонная кислота или кислые овощи. Кислота со временем может разъесть верхний слой покрытия, а пища может иметь очень хороший привкус.

Очень пряные блюда

Все блюда, где надо добавлять чеснок, лук, перец и все другие специи, которые пахнут, лучше готовить на сковороде другого покрытия. Чугун не подойдет, потому что способен накапливать ароматы. Даже после мытья все последующие запахи переберут на себя вкус предыдущей пищи приготовленной на сковородке.