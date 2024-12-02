Букет будет стоять несколько недель: основные секреты ухода за цветами в вазе

Цветы зимой являются такими же популярными, как в теплое время года, поэтому для того, чтобы они долго стояли, надо знать несколько важных секретов. Примите их во внимание, чтобы цветы не завяли и стояли в вазе несколько недель.

Получать букет цветов всегда приятно, однако чтобы они не потеряли свежесть за считанные дни, надо прибегнуть к определенным секретам, которые будут способствовать тому, чтобы бутоны могли радовать вас своей красотой несколько недель, пишет 24 Канал. Эти советы являются достаточно простыми, поэтому их сможет повторить любой.

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Снимите упаковку с букета

Красивые упаковки букетов порой не хочется снимать, однако с ними нужно распрощаться, прежде чем поставить цветы в вазу. Целлофан советуют снимать, поскольку механически он может травмировать цветы и даже препятствовать нормальному потреблению воды.

Обрезайте стебли

Чтобы цветы как можно дольше оставались свежими, нужно обрезать стебли. Это также надо делать в случае, когда цветы теряют блеск. Обрезка поможет их восстановить. На постоянной основе надо обрезать тюльпаны, поскольку они имеют тенденцию быстро увядать.

Уберите вазу от солнца и фруктов

Не стоит держать цветы в вазе возле корзины с фруктами, которые благодаря выделению газа этиленов, ускоряют созревание цветов. Не стоит букет держать возле солнечного света или источников тепла. Батареи или обогреватели приведут к тому, что цветы быстрее завянут.



Не держите вазу возле солнца и тепла / Фото Pexels

Следите за водой

Цветы следует держать в фильтрованной воде, без хлора и соли. Если нет фильтра, то воду можно прокипятить, охладить и только тогда налить в вазу. Менять воду нужно ежедневно.

Добавьте питательные растворы

Чтобы цветы дольше стояли, в специальных цветочных магазинах приобретите растворы или саше, которые помогают растениями получить все необходимые питательные вещества. Соответственно цветы будут стоять в вазе дольше.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Удалите листья из вазы

Помните, что в вазе с водой не должно быть листьев, поэтому все лишнее оборвите. Листья будут только загрязнять воду и накапливать лишние бактерии, а это приведет к гниению цветов. Если же заметите, что некоторые цветы в букете уже увяли – забирайте их.