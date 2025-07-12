Растут в тени и в плохой почве: 4 самых неприхотливых цветка

Не на всех участках есть хорошие места для выращивания цветов. Но если у вас в саду достаточно бедная почва и немного тени, это еще не значит, что вы должны отказаться от идеи посадить цветущие растения.

Июль – это месяц, когда вы еще можете посеять немало цветов, даже в бедной почве, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Интересно Полейте этим гортензию в июле, и она зацветет, как безумная

Цинния

Разноцветные цветы циннии станут украшением для любого сада. Оттенки бывают самые разнообразные: от ярко-желтого до нежно-розового. Циннии могут достигать довольно значительной высоты и хорошо разрастаются, а это хорошо влияет на почву.

Они неплохо растут в тени и не требуют особого ухода.

Эхинацея

Эти цветы не только будут радовать вас хорошим цветением в течение целого сезона, но и привлекут зимой птиц – ведь их семенные головки не срезают, а оставляют на стеблях. Растение прекрасно растет в бедной почве и не переносит только двух вещей – глубокой тени и переувлажненной почвы.



Эхинацея может расти в бедной почве / Фото Pexels

Бархатцы

Мы уже ранее рассказывали, зачем сажать бархатцы на огороде. Но в целом это очень полезное растение, которое к тому же почти не требует ухода, зато может отблагодарить красивым цветением, улучшением структуры почвы и отпугиванием вредителей.

Космея

Космея может вырастать достаточно высокой и украсить ваш сад необычным цветением. Цветы сразу же создают яркую, нежную атмосферу, где бы вы их не посадили – и они могут расти в полутени, что делает их незаменимым дополнением к некоторым не слишком ярко освещенных участков.