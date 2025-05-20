Какие цветы нельзя сажать на кладбище: это надо знать
- Не рекомендуется сажать на кладбище цветы с большими бутонами, такие как розы, пионы или хризантемы.
- Цветы, которые также не стоит сажать: вербена, астильба, дельфиниум из-за их особенностей и требований к уходу.
Весной и в летнее время люди сажают на могиле цветы, чтобы участок имел приятный и опрятный вид. Есть определенные растения, которые лучше не сажать на кладбище, поскольку они не совсем подходят по определенным критериям.
Украшение могилы близких цветами – очень древняя, пишет 24 Канал. Традиционно родственники умерших высаживали ковровые цветы, которые долго цветут и имеют красивый вид, впрочем есть определенные цветы, которые лучше не сажать на кладбище.
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Какие цветы нельзя сажать на кладбище
Не существует каких-то четких запретов относительно определенных цветов, которые нельзя сажать на могиле, но лучше не сажать те цветы, которые имеют большие бутоны, к примеру, розы, пионы или хризантемы. Такие цветы подходят для сада, а не кладбища. Ниже подробнее рассказали, какие цветы не стоит сажать во дворе.
Розы
Многие любят украшать могилы родных розами, однако на кладбище этим цветам точно не место. Они очень колючие и могут так разрастись, что перекроют высотой половину памятника.
Не стоит сажать на кладбище розы / Фото Pexels
Вербена
Этот цветок не советуют сажать на кладбище, потому что в определенной степени это растение является мистическим и с ним связано немало легенд. Лучше обойти ее вниманием и выбрать другое растение.
Астильба
Цветок довольно пестрый и цветной, поэтому не очень уместный вид имеет на кладбище. Обычно это растение на кладбище не высаживают.
К слову! На кладбище надо убрать до Троицы. В какие дни надо поубирать на кладбище в мае читайте в нашем материале.
Дельфиниум
Несмотря на то, что эти цветы очень красиво выглядят, от посадки на кладбище надо отказаться, потому что растения требуют постоянного ухода. Дельфиниум является требовательным к почве, поэтому на кладбище может очень плохо расти.