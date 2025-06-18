Особенно опасна в грозу: действительно ли тополь притягивает молнию
- В народе считается, что тополь притягивает молнию из-за своей высоты и влажности, хотя научно это не подтверждено.
- Во время грозы рекомендуется избегать высоких деревьев, открытых участков и искать безопасное укрытие.
В народе давно бытует мнение, что тополь – дерево, которое притягивает молнию. Многие избегают прятаться под ним во время грозы, а в сельской местности даже считают его "опасным соседом".
Но действительно ли тополь – магнит для молний. В этом разобрался 24 Канал.
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Притягивает ли тополь молнию
В народных верованиях тополь связывают с сильными природными энергиями. Из-за его высоты, шума листьев и стремительного роста, ему приписывали особую "небесную" силу. Такие предостережения, как ни странно, согласуются с реальными правилами безопасности.
Что говорит наука
С научной точки зрения, ни одно конкретное дерево не имеет "магической" способности притягивать молнию. Однако в этом вопросе важными факторами являются:
- Высота дерева – чем выше объект, тем больше вероятность, что в него попадет молния. Тополя могут достигать 30 метров и более, поэтому часто становятся самыми высокими точками на местности.
- Влажность и строение дерева - тополь имеет мягкую древесину с высоким содержанием влаги. Это делает его делает его хорошим проводником тока.
Особенно опасен тополь, который стоит отдельно или на холме. Кроме того, в грозу следует держаться подальше и от других деревьев, которые способны притягивать молнии.
Действительно ли тополь притягивает молнию / Фото Unsplash
Как уберечься во время грозы
- Избегать высоких одиночных деревьев (не только тополей).
- Не находиться вблизи воды, металлических конструкций и открытых участков.
- Искать убежище в здании или машине.