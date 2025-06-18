Особенно опасна в грозу: действительно ли тополь притягивает молнию

В народе давно бытует мнение, что тополь – дерево, которое притягивает молнию. Многие избегают прятаться под ним во время грозы, а в сельской местности даже считают его "опасным соседом".

Но действительно ли тополь – магнит для молний. В этом разобрался 24 Канал.

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Притягивает ли тополь молнию

В народных верованиях тополь связывают с сильными природными энергиями. Из-за его высоты, шума листьев и стремительного роста, ему приписывали особую "небесную" силу. Такие предостережения, как ни странно, согласуются с реальными правилами безопасности.

Что говорит наука

С научной точки зрения, ни одно конкретное дерево не имеет "магической" способности притягивать молнию. Однако в этом вопросе важными факторами являются:

Высота дерева – чем выше объект, тем больше вероятность, что в него попадет молния. Тополя могут достигать 30 метров и более, поэтому часто становятся самыми высокими точками на местности.

Влажность и строение дерева - тополь имеет мягкую древесину с высоким содержанием влаги. Это делает его делает его хорошим проводником тока.

Особенно опасен тополь, который стоит отдельно или на холме. Кроме того, в грозу следует держаться подальше и от других деревьев, которые способны притягивать молнии.



Действительно ли тополь притягивает молнию / Фото Unsplash

Как уберечься во время грозы