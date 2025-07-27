Существует несколько видов деревьев, которые не советуют сажать в саду – и все из-за того, что они имеют неожиданную и не слишком приятную способность притягивать молнию, сообщает 24 Канал.

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Какие деревья нельзя сажать возле дома?

Когда вы выбираете деревья для посадки в саду, учитывать нужно не только на эстетику, плодовитость или декоративную ценность – но также и на потенциальные риски.

Тополь

Это – одно из самых опасных деревьев, что притягивает молнию, и впоследствии может вызвать и пожар, и поражение током. Дерево имеет тонкие и достаточно ломкие ветви, которые во время пожара могут упасть на крышу дома.

Сосна

Дерево очень уязвимо к ударам электричества. А вот кора сосны после удара молнии разлетается на метры вокруг, и может задеть дом.



Сосну не стоит сажать во дворе / Фото Pexels

Дуб

Это дерево, которое лучше не сажать возле дома, ведь оно отлично проводит разряд молнии. Еще в древности было известно, что чаще всего во время грозы молния поражает именно дубы. Возможно, именно поэтому до сих пор существует примета о том, что дуб во дворе притягивает несчастье.

Гораздо лучшим выбором для посадки возле дома станут липа или береза, а также плодовые деревья. Они не так опасны и станут настоящим украшением вашего участка.