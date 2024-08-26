Никогда не сажайте их в своем саду: 3 дерева, которые притягивают молнию

Еще наши предки определили несколько деревьев, которые нельзя сажать близко возле дома. Все дело в том, что они притягивают к себе молнию и являются опасными.

Оказывается, что в одни виды деревьев молнии ударяют чаще, в другие – реже, пишут Porady 24. На старых деревьях можно даже заметить следы молнии, поскольку на деревьях будут длинные полосы без коры, а порой и без самой вершины корней.

Обратите внимание Абрикосы прекратили родить: подкормите дерево этим средством немедленно

Все эти деревья имеют одно свойство – они притягивают молнию, поэтому ни в коем случае их нельзя сажать близко к дому. Согласно народным наблюдениям, возле дома нельзя сажать эти 3 дерева.

Какие деревья нельзя сажать возле дома

Дуб

Это дерево лучше всего проводит разряд электричества. Всегда во время сильной грозы, молния поражает именно дубы, поэтому сажать их во дворе не стоит ни в коем случае.

Тополь

Дерево тоже является опасным, потому что притягивает к себе молнии. Тонкие и хрупкие ветви могут быть причиной пожара или электрического поражения, если попадут на дом.



Некоторые деревья лучше не сажать во дворе / Фото Pexels

Сосна

Это дерево тоже очень уязвимо для разрядов электричества. Кора пораженной молнией сосны разлетается на десятки метров вокруг, поэтому забудьте о том, что ее надо посадить во дворе, потому что она может легко задеть дом.

Исследователи даже проводили некоторые данные и определили, что на 100 ударов молнии на дуб приходится более 50 поражений, на тополь четверть, а на сосну – 5 попаданий.