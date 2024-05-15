Иногда хочется несколько изменить свою квартиру, и при этом не тратить слишком много усилий. Что ж, сделать это вполне возможно – и вы можете воспользоваться несколькими идеями, которые будут простыми и дешевыми в исполнении.

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Перестановка мебели

Первое, о чем вы можете подумать, когда хотите обновить квартиру – это изменить расположение мебели. И это может быть неплохим решением для домов, где розетки расположены по углам комнаты. Так вы избежите любого дискомфорта, если передвинете кровать, шкаф или диван.

Покраска стен или переклейка обоев

Такой вариант также может быть неплохим. Изменение одного лишь цвета стен уже может создать впечатление, что вы оказались в совершенно другой, неизвестной вам квартире. Кроме того, так изменится также и восприятие пространства, и, возможно, вам на ум придут и другие способы улучшить ваш дом.

Переберите вещи и выбросьте все лишнее

Вероятно, наиболее бюджетный способ обновить свою квартиру – это выбросить весь хлам, который создает визуальный шум. Возможно, у вас на ящике стоит десяток ненужных статуэток? Или накопились книги, которые вы уже никогда не будете читать?

Если вы сомневаетесь, или вещь вам действительно нужна, попробуйте вспомнить, пользовались ли вы ею хотя бы раз за последние полгода. Если ответ – нет, тогда смело избавляйтесь от ее, ведь с очень большой вероятностью она и в дальнейшем вам не понадобится.

Озеленение

Комнатные растения – это то, что может добавить интересных и ярких штрихов к виду ваших комнат. Подумайте о приобретении нескольких горшков с цветами, но сначала убедитесь, что вы имеете все необходимые условия для растения: освещение, влажность, правильное место и тому подобное.



Растения могут добавить акцентов в квартиру / Фото Unsplush

Покупка декора

Этот вариант лучше всего подойдет для тех людей, которые воспользовались предыдущими советами и уже выбросили все лишнее из квартиры. Но на этот раз попробуйте подобрать акцентный декор, который не будет теряться среди других вещей.

Вы можете найти интересные часы, картину или вазу – что угодно, что принесет вам удовольствие и радость.