Інколи хочеться дещо змінити свою квартиру, і при цьому не витрачати надто багато зусиль. Що ж, зробити це цілком можливо – і ви можете скористатися кількома ідеями, які будуть простими і дешевими у виконанні.

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Перестановка меблів

Перше, про що ви можете подумати, коли хочете оновити квартиру – це змінити розташування меблів. І це може бути непоганим рішенням для осель, де розетки розташовані по кутах кімнати. Так ви уникнете будь-якого дискомфорту, якщо пересунете ліжко, шафу чи диван.

Фарбування стін чи переклеювання шпалер

Такий варіант також може бути непоганим. Зміна одного лиш кольору стін вже може створити враження, що ви опинилися у зовсім іншій, невідомій вам квартирі. Окрім того, так зміниться також і сприйняття простору, і, можливо, вам на думку спадуть і інші способи покращити ваш дім.

Переберіть речі і викиньте усе зайве

Певно, найбільш бюджетний спосіб оновити свою квартиру – це викинути весь мотлох, який створює візуальний шум. Можливо, у вас на шухляді стоїть десяток непотрібних статуеток? Чи накопичилися книги, які ви вже ніколи не будете читати?

Якщо ви сумніваєтеся, чи річ вам справді потрібна, спробуйте пригадати, чи користувалися ви нею хоча би раз за останні пів року. Якщо відповідь – ні, тоді сміливо позбувайтеся її, адже з дуже великою ймовірністю вона і надалі вам не знадобиться.

Озеленення

Кімнатні рослини – це те, що може додати цікавих і яскравих штрихів до вигляду ваших кімнат. Подумайте про придбання кількох горщиків з квітами, але спершу переконайтеся, що ви маєте усі необхідні умови для рослини: освітлення, вологість, правильне місце тощо.



Рослини можуть додати акцентів у квартиру / Фото Unsplush

Купівля декору

Цей варіант найкраще підійде для тих людей, які скористалися попередніми порадами і вже викинули усе зайве з квартири. Але цього разу спробуйте підібрати акцентний декор, який не буде губитися серед інших речей.

Ви можете знайти цікавий годинник, картину чи вазу – будь-що, що принесе вам задоволення та радість.