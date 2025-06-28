Почему некоторые шприцы имеют две иглы: неочевидное объяснение

Многих пациентов удивляет, когда медики достают шприц с двумя иглами вместо одной. Сразу возникает куча вопросов и недоразумений. На самом деле все просто и практично.

Зачем в шприце две иглы – расскажет 24 Канал.

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Зачем нужны две иглы в одном шприце

Это стандартная практика для многоразовых или стерильных инъекционных наборов, и вот для чего это нужно:

Одна игла – для забора препарата. Эти иглы имеют больший диаметр, чтобы легче всасывать жидкость из флакона. Особенно, если лекарство – густое.

Эти иглы имеют больший диаметр, чтобы легче всасывать жидкость из флакона. Особенно, если лекарство – густое. Вторая игла – для инъекции пациенту. Она тоньше и острее, чтобы минимизировать боль и повреждение тканей во время укола.



Почему некоторые шприцы имеют две иглы / Фото Unsplash

Такая система обеспечивает как стерильность, так и комфорт пациента. Игла, которая входит в тело, не контактирует с флаконом, пробкой или воздухом.

Интересно! Иногда дополнительная игла имеет другой размер, адаптирован к типу введения: внутримышечно, внутривенно или подкожно.

Как мы видим, две иглы – это не "лишняя деталь", а часть продуманной системы безопасности и удобства. И если вам покажется, что медик "перепутал что-то" – вероятнее всего, он как раз все делает правильно.

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