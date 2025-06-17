Этот секрет раскроет 24 Канал со ссылкой на Knife.net.

Смотрите также Ни одного паука не будет в доме: поможет овощ, которого они боятся

На самом деле производители делают дырки в ножах не случайно.

Чтобы пища не прилипала к лезвию

Самая распространенная причина, почему в ножах появляются отверстия – уменьшение прилипания продуктов во время нарезки.

Например, при нарезке сыра, овощей или фруктов куски могут "присасываться" к металлу. Дырки создают воздушные карманы, которые уменьшают площадь контакта продукта с лезвием – и кусочки легче падают на доску.

Уменьшение веса ножа

В туристических, тактических или складных ножах отверстия помогают уменьшить общий вес изделия без потери прочности. Это важно, когда каждый грамм снаряжения имеет значение.



Для чего в ноже есть дырки / Фото Unsplash

Удобство при открывании (для складных ножей)

В некоторых складных ножах отверстие у основания лезвия служит как механизм для открывания ножа одной рукой.

Это особенно полезно для рыбаков, туристов или тех, кто использует нож в полевых условиях.

Элемент дизайна – но не только

Иногда отверстия действительно имеют декоративную функцию, но даже в таком случае они могут влиять на баланс ножа или обеспечивать вентиляцию при хранении.

Как мы видим, дырки в ноже – это не дефект и не случайность. Это инженерное решение, которое сочетает практичность и удобство.

Ранее мы объясняли, для чего в смартфоне iPhone 3 камеры. Несмотря на распространенное мнение, они выполняют разные функции.