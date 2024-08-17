Время рассыпать семена укропа по огороду: для чего это делают дачники

Оказывается, немало огородников выращивают укроп не только для того, чтобы получить зелень к салатам и другим блюдам. Оказывается, растение приносит и другую пользу.

Многие огородники знают, что укроп – это не только вкусная и питательная зелень, но и незаменимый помощник во многих проблемах, постигающих дачников во время сезона. И всего один лайфхак с рассыпанием укропа по огороду может значительно упростить вам жизнь.

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Чем укроп полезен на огороде

Некоторые садоводы жалуются, что укроп плохо растет, поэтому думают, как бы высадить его так, чтобы он взошел быстро, а после этого еще долго радовал урожаем. И эта культура на самом деле очень неприхотлива, поэтому под нее даже не обязательно отводить специальные грядки на огороде.

Вы можете произвольно рассыпать семена укропа на участке, и не переживайте – таким образом зелень вырастет сочной и большой – она ничем не будет отличаться от той, над которой вы будете труситься половину лета.

Кроме того, если вы уже решили использовать способ хаотичного рассыпания зерен укропа, он будет полезен и в еще одном аспекте. Оказывается, эта культура может защищать другие растения от вредителей, болезней и нежелательных сорняков. Очень давно известно, что укроп выделяет определенные вещества, которые мешают развиваться рядом нежелательным растениям.



Укроп можно очень легко вырастить / Фото Pexels

Поэтому простое рассыпание укропа по грядкам избавит вас от многочасовой прополки огорода, а также обеспечит надежную защиту против некоторых насекомых, портящих растения.

Но даже это еще не последняя причина высаживать укроп. Он также чрезвычайно полезен для почвы и может обогащать ее и разрыхлять через свои очень мощные корни. В земле появятся новые микро- и макроэлементы, и тогда на ней лучше будут расти и все другие ваши растения.